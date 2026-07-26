Москва26 июл Вести.Спецслужбы России проводят расследование и выясняют, откуда был нанесен удар по туристическим базам в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что идет следствие.

Вот, и дальше идет сейчас разбирательство, я уверен, что пока там есть гриф, ну, не то чтобы секретности, недоступности материалов, пока идут следствия, но я думаю, со временем будут проведены все детальные исследования, и мы узнаем о деталях того, что происходило. Ну, и наши спецслужбы, я думаю, тоже отрабатывают и маршруты, и точки, и от того, откуда был нанесен удар, кто является виновником, кто непосредственно давал приказания. Это все отрабатывается, все сейчас находится в рабочем состоянии отметил посол

Ранее Мирошник также сообщил, что часть пострадавших в результате налета ВСУ на турбазу в Запорожской области находятся в тяжелом состоянии.

В субботу, 25 июля, украинские боевики нанесли удар по турбазам в поселке Кирилловка Запорожской области. 12 человек погибли, 19 пострадали, часть из них находятся в тяжелом состоянии.