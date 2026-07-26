Мирошник: на турбазе в Кирилловке завершен разбор завалов после удара ВСУ

Завершен разбор завалов после удара ВСУ по турбазе в Кирилловке Мирошник: на турбазе в Кирилловке завершен разбор завалов после удара ВСУ

Москва26 июл Вести.Аварийно-спасательные работы на месте удара ВСУ по базам отдыха в Кирилловке в Запорожской области завершены. Об этом в эфире "Соловьёв Live" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ИС "Вести".

Данные по пострадавшим еще уточняются, отметил он.

Сегодня к утру аварийно-спасательные работы были завершены. Закончили разбирать разрушенные здания, искать и извлекать людей. Статистика жуткая: по предварительным данным, пострадали 10 детей, четверо из них погибли сказал он

Украинские боевики в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при теракте погибли 12 человек.

Воскресенье в Запорожье объявлено днем траура.