Мирошник: против Украины должны быть санкции за убийство детей в Кирилловке

Мирошник: Запад должен объявить Украине санкции из-за налета на Кирилловку Мирошник: против Украины должны быть санкции за убийство детей в Кирилловке

Москва26 июл Вести.В отношении киевского режима должны быть введены санкции со стороны Запада из-за атаки на турбазу в Кирилловке. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ИС "Вести".

Он отметил, что в действительности на Западе по поводу атаки на турбазу в Запорожье отреагируют посредственным разбирательством.

Они будут истошно, стирая ногти, пытаться ковыряться в этом, стремясь найти хоть что-нибудь, за что будет зацепиться. И когда у них это не получится, то будут говорить, что они, мол, не могут ничего подтвердить. Примерно так выглядит среднестатистическое разбирательство по такого рода преступлениям. Хотя на самом деле оно должно выглядеть совершенно по-другому подчеркнул Родион Мирошник

Дипломат указал, что за убийство детей в отношении Украине должны быть сразу же введены рестрикции.

За убийство детей, за убийство гражданского населения должны быть моментально введены санкции против страны-преступника, страны-террориста, которая нарушила ключевые нормы и принципы международного гуманитарного права. Это было покушение на гражданское население. Там не было никаких военных объектов, никаких признаков военных объектов, это чистой воды военное преступление с признаками террористического акта заявил он

ВСУ в ночь на субботу из БПЛА нанесли серию ударов по базам отдыха в запорожской Кирилловке. В результате налета жертвами, по предварительным данным, стали 12 человек, 19 пострадало. Часть пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Воскресенье в Запорожье объявлено днем траура.