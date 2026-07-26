Мирошник: часть пострадавших на базе отдыха в Кирилловке в тяжелом состоянии Мирошник сообщил о тяжелых ранениях пострадавших на турбазе в Кирилловке

Москва26 июл Вести.Часть пострадавших в результате налета ВСУ на турбазу в Запорожской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В субботу, 25 июля, украинские боевики атаковали турбазу в поселке Кирилловка. По словам Мирошника, к утру 26 июля на месте происшествия закончили разбор завалов и поиск людей.

Картина жуткая в своем цинизме. И, конечно, жуткая статистика, потому что, только по предварительным данным, у нас порядка 10 детей пострадало, и четыре ребенка из них погибло. Данные еще сейчас уточняются. Сейчас есть только общие данные о том, что 12 человек погибло, 19 пострадали. Часть из них в тяжелом состоянии, они находятся на лечении в медицинских учреждениях отметил он

Мирошник подчеркнул, что налет на турбазу боевики ВСУ осуществляли тяжелыми беспилотниками.

Это стечение обстоятельств, которое описывает весь ужас ситуации. Высокий сезон, конец июля, самая горячая туристическая пора на берегу Азовского моря в выходные дни. Семьи выкроили возможность в этот день поехать вместе со своими детьми и близкими на базу отдыха. Рядом нет ничего похожего на любые военные объекты. И база становится целью удара. Летели тяжелые дроны, там разнесли буквально всю эту базу, там применялось огромное количество беспилотников, которые несли тяжелое вооружение заявил Мирошник

При этом он отметил, что украинские паблики пытаются всяческим образом оправдать удар ВСУ по турбазе, рассказывая, что там якобы были какие-то военные объекты. Мирошник указал, что подобные сообщения являются откровенной чушью.