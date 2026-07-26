Москва26 июл Вести.Командир 3-го батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Савлук, ранее передавший российским спецслужбам данные о своем подразделении, назначен заместителем командира бригады. Ему также присвоили внеочередное воинское звание, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригады) началась проверка командира 3-го батальона Андрея Савлука, подразделение которого фактически в полном составе было уничтожено на границе с Курской областью. Его не только не отстранили, но и повысили, назначив заместителем командира бригады и присвоив внеочередное воинское звание "подполковник" сказал собеседник агентства

По данным силовиков, в 2025 году Савлук, думая, что общается с родственниками пропавших без вести военных из его подразделения, переписывался с российскими разведчиками. Командир предоставил им информацию, которая представляла интерес для российских спецслужб. Савлук прекратил контакты после того, как была выявлена утечка данных.

Ранее стало известно, что ВСУ начало масштабные фортификационные работы южнее города Мена в Черниговской области — примерно в 90 километрах от границы с Россией.