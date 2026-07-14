ВСУ по ошибке в течение недели сбрасывали провизию бойцам ВС РФ

ВСУ по ошибке неделю снабжали провизией российских десантников в Васильевке ВСУ по ошибке в течение недели сбрасывали провизию бойцам ВС РФ

Москва14 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении недели обеспечивали провизией российских бойцов в Васильевке, принимая их за собственное подразделение.

Об этом разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск "Центр" с позывным Макс рассказал ТАСС.

Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали, что там свои сидят цитирует агентство военнослужащего

Российский боец с позывным Орбита ранее отметил, что украинские боевики остаются на позициях в Запорожской области без ротации, а также испытывают проблемы с обеспечением продовольствием.

Между тем полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что проблемы ВСУ носят системный характер и касаются всей логистической цепочки. По его словам, армия киевского режима сталкивается с острой нехваткой личного состава.