Москва10 июл Вести.Армия киевского режима испытывает острую нехватку личного состава. Об этом заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

По его словам, проблемы носят системный характер и касаются всей логистической цепочки.

Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины недавно усомнился, ... сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Но не только с этим. Проблемы есть и с логистикой в целом. И мы это видим, ... потому что русские просто блокируют логистику сказал Бо

Он подчеркнул, что положение ВСУ на фронте ухудшается с каждым днем.

Страны НАТО пообещали выделить на поддержку Украины 70 миллиардов долларов. Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной резюмировал Бо

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что основной проблемой Вооруженных сил Украины являются катастрофические потери личного состава. Путин отметил, что ежемесячные потери украинских войск составляют около 40 тысяч военнослужащих.