Разведчик ГУР отдал спецслужбам РФ смартфон с доступом к базам разведки Украины ТАСС: спецслужбы РФ получили доступ к базам данных военной разведки Украины

Москва6 июл Вести.Спецслужбы РФ получили доступ к базам данных украинской военной разведки через телефон одного из администраторов наиболее известного информационного ресурса Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данным украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР рассказал собеседник агентства

По его словам, сейчас проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Как пояснили в российских силовых структурах, украинский военнослужащий за сумму равную его зарплате в ГУР предоставил доступ к своему телефону, который был сопряжен с ботом обратной связи.