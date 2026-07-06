Москва6 июлВести.Спецслужбы РФ получили доступ к базам данных украинской военной разведки через телефон одного из администраторов наиболее известного информационного ресурса Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
Российским спецслужбам удалось получить доступ к базам данным украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУРрассказал собеседник агентства
По его словам, сейчас проводятся необходимые оперативные мероприятия.
Как пояснили в российских силовых структурах, украинский военнослужащий за сумму равную его зарплате в ГУР предоставил доступ к своему телефону, который был сопряжен с ботом обратной связи.