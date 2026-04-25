Москва25 апр Вести.Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Дмитрий Никонов передавал секретные сведения России за деньги, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники журналистов показали им скриншоты переписок с Никоновым, где тот дал согласие продавать военные документы по 150-200 долларов и обратился с просьбой помочь перебраться вместе с семьей в Россию.

Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на "двух стульях": дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону. Работал под оперативным позывным "Рыба" сообщил один из источников агентства

Ранее агентство ТАСС сообщало, что контрразведчик ВСУ Сергей Мыхайлов сдался в плен российским военным в Запорожской области.