Москва25 апрВести.Командир 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Дмитрий Никонов передавал секретные сведения России за деньги, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Собеседники журналистов показали им скриншоты переписок с Никоновым, где тот дал согласие продавать военные документы по 150-200 долларов и обратился с просьбой помочь перебраться вместе с семьей в Россию.
Это ценный агент, ведь он смог одновременно усидеть на "двух стульях": дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону. Работал под оперативным позывным "Рыба"сообщил один из источников агентства
Ранее агентство ТАСС сообщало, что контрразведчик ВСУ Сергей Мыхайлов сдался в плен российским военным в Запорожской области.