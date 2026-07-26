ВСУ строят оборонительные сооружения в Черниговской области в 90 км от границы

ВСУ возводят укрепления в 90 км от границы с РФ в Черниговской области ВСУ строят оборонительные сооружения в Черниговской области в 90 км от границы

Москва26 июл Вести.Украинское командование начало масштабные фортификационные работы в глубоком тылу — на значительном удалении от линии фронта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, инженерные сооружения возводятся южнее города Мена в Черниговской области — примерно в 90 километрах от границы с Россией.

Украинские политики удивлены, что командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 км от государственной границы сказал собеседник агентства

Источник также отметил, что в Киеве существует мнение, согласно которому территории между новыми укреплениями и российской границей рассматриваются как буферные и в перспективе могут стать так называемой "серой зоной". Фактически украинское командование заранее готовит рубеж обороны в стороне от приграничных районов, что свидетельствует о намерении оставить обширные участки Черниговской области без активного прикрытия.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил в интервью ИС "Вести", что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, поэтому в течение последних нескольких недель начинают возводить мощные укрепления.