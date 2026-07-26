"Неприкасаемых не будет": Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ Новый главком ВСУ Драпатый: в украинской армии начался аудит

Москва26 июл Вести.В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начался аудит. Об этом сообщил новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый на своей странице в соцсети X.

Аудит в Вооруженных Силах Украины начат. Моя цель – не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Мы должны знать правду об уровне боеготовности, обеспечении, комплектовании, подготовке личного состава и эффективности управления говорится в публикации

Он подчеркнул, что "неприкасаемых" не будет". В случае выявления нарушений, проявления халатности или злоупотребления служебными полномочиями виновные будут нести за это ответственность.