В генштабе ВСУ назвали фейковым аккаунт Драпатого в соцсети X

Генштаб ВСУ: данные о проверке армии распространил фейковый аккаунт Драпатого В генштабе ВСУ назвали фейковым аккаунт Драпатого в соцсети X

Москва26 июл Вести.Аккаунт якобы главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, где появилось сообщение об "аудите армии", является фейковым, сообщил генштаб ВСУ.

В сообщении приводятся единственные официальные страницы Драпатого в соцсетях, и аккаунта в X среди них нет.

По словам спикера генштаба ВСУ Дмитрия Лихового, аккаунт в Х создали злоумышленники.

Страница и последняя новость на ней - фейковые сказал Лиховой в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)

Ранее в аккаунте "Драпатого" появилась информация начале аудита в ВСУ, ее со ссылкой на главкома ВСУ начали распространять многие украинские СМИ.