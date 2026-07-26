Москва26 июлВести.Аккаунт якобы главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, где появилось сообщение об "аудите армии", является фейковым, сообщил генштаб ВСУ.
В сообщении приводятся единственные официальные страницы Драпатого в соцсетях, и аккаунта в X среди них нет.
По словам спикера генштаба ВСУ Дмитрия Лихового, аккаунт в Х создали злоумышленники.
Страница и последняя новость на ней - фейковыесказал Лиховой в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)
Ранее в аккаунте "Драпатого" появилась информация начале аудита в ВСУ, ее со ссылкой на главкома ВСУ начали распространять многие украинские СМИ.