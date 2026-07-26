Москва26 июлВести.Иеромонах Тихон, исполнявший обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни, погиб в ДТП в Володарском округе Нижегородской области, сообщает региональный выпуск "МК".
По сведениям издания, на трассе Центральный – Фролищи внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево.
И.о. игумена Флорищевой пустыни Тихон разбился насмерть на трассеговорится в публикации
В результате передняя часть кузова автомобиля оказалась сильно повреждена.
Прихожане запомнили иеромонаха Тихона как доброго настоятеля, на службах которого "душа радовалась", отмечает издание.