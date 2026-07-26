Иеромонах Тихон погиб в ДТП под Нижним Новгородом "МК": и.о. игумена Флорищевой пустыни Тихон разбился насмерть в ДТП

Москва26 июл Вести.Иеромонах Тихон, исполнявший обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни, погиб в ДТП в Володарском округе Нижегородской области, сообщает региональный выпуск "МК".

По сведениям издания, на трассе Центральный – Фролищи внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево.

И.о. игумена Флорищевой пустыни Тихон разбился насмерть на трассе говорится в публикации

В результате передняя часть кузова автомобиля оказалась сильно повреждена.

Прихожане запомнили иеромонаха Тихона как доброго настоятеля, на службах которого "душа радовалась", отмечает издание.