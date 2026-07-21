Москва21 июлВести.Настоятель православного храма протоирей Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Приангарье, передает ТАСС со ссылкой на Иркутскую епархию РПЦ.
Авария со смертельным исходом произошла вечером 20 июля.
В автокатастрофе на 60-м году жизни погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкаревговорится в сообщении
По информации экстренных служб региона, на Байкальском тракте автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с туристическим автобусом. В результате аварии погиб 59-летний водитель внедорожника, несколько человек получили не угрожающие жизни травмы.