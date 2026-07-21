В Приангарье в ДТП с автобусом погиб настоятель храма Вячеслав Пушкарев

Настоятель православного храма погиб в ДТП на Байкальском тракте В Приангарье в ДТП с автобусом погиб настоятель храма Вячеслав Пушкарев

Москва21 июл Вести.Настоятель православного храма протоирей Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП в Приангарье, передает ТАСС со ссылкой на Иркутскую епархию РПЦ.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 20 июля.

В автокатастрофе на 60-м году жизни погиб настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев говорится в сообщении

По информации экстренных служб региона, на Байкальском тракте автомобиль Mitsubishi Pajero столкнулся с туристическим автобусом. В результате аварии погиб 59-летний водитель внедорожника, несколько человек получили не угрожающие жизни травмы.