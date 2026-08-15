В столице Камчатки ощутили землетрясение силой до трех баллов МЧС: землетрясение ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов

Москва15 авг Вести.В Камчатском крае за последние сутки зарегистрировано одно сейсмособытие, а также подземные толчки в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов после землетрясения у берегов Северо-Курильска. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

За сутки на территории Камчатского края произошло одно неощущаемое сейсмособытие. Также у берегов Северо-Курильска Сахалинской области произошло землетрясение, которое ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой до 2-3 баллов говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ощутимое землетрясение магнитудой 6.2 произошло ночью 15 августа в Тихом океане в 332 км Петропавловска-Камчатского.