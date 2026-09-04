Путин: военно-исторический комплекс на острове Шумшу завершат к 2030 году

Путин: мемориал в память о последних боях Второй мировой появится на Курилах Путин: военно-исторический комплекс на острове Шумшу завершат к 2030 году

Москва4 сен Вести.На Курильских островах будет создан мемориал, посвященный завершающим сражениям Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа" сообщил, что военно-исторический комплекс на острове Шумшу планируется возвести к 2030 году.

Общественной инициативой, поддержанной государством и регионами, стал военно-исторический комплекс на острове Шумшу, он посвящен последним боям Второй мировой войны — Курильской десантной операции. В планах завершить создание мемориала к 2030 году, к юбилею Победы заявил глава государства

Как уточнил Путин, в рамках заседания также планируется обсудить новый национальный маршрут памяти "Дальневосточная Победа". Мемориал на Шумшу призван увековечить подвиг советских воинов, участвовавших в Курильской десантной операции — последней крупной битве Второй мировой войны.