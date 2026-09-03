Москва3 сенВести.Курильские острова являются форпостом России на Дальнем Востоке, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
Курильские острова похожи на "авианосцы, которые выстроены один за одним", отметил Лимаренко.
Курильские острова - это форпост России на Дальнем Востоке. Посмотрите на карту. Фактически это, знаете, такая цитадель, которая закрывает всю Россию с восточной стороныподчеркнул Лимаренко
По его словам, преференциальный режим, который действует на Курильских островах, является лучшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
И мы, конечно, понимаем, что будет и туристическое развитие здесь, и развитие рыбной промышленности, и развитие высоких технологийуточнил губернатор
Президент Владимир Путин 13 августа впервые посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".