Лимаренко: Курильские острова являются форпостом России на Дальнем Востоке Губернатор Лимаренко назвал Курильские острова форпостом РФ на Дальнем Востоке

Москва3 сен Вести.Курильские острова являются форпостом России на Дальнем Востоке, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Курильские острова похожи на "авианосцы, которые выстроены один за одним", отметил Лимаренко.

Курильские острова - это форпост России на Дальнем Востоке. Посмотрите на карту. Фактически это, знаете, такая цитадель, которая закрывает всю Россию с восточной стороны подчеркнул Лимаренко

По его словам, преференциальный режим, который действует на Курильских островах, является лучшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

И мы, конечно, понимаем, что будет и туристическое развитие здесь, и развитие рыбной промышленности, и развитие высоких технологий уточнил губернатор

Президент Владимир Путин 13 августа впервые посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп, где осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный".