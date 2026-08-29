Москва29 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Курильские острова, отметив богатство местной природы.

13 августа глава российского государства посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп.

Впервые приехал сейчас на эти острова южной гряды – Курильские острова. И, вы знаете, я, казалось бы, все видел, но вот… По берегу идешь, из воды выскакивают вот такие тунцы, … значит, палтусы примерно такого же размера. Киты тут же, значит, туда-сюда ходят. А за тунцами, оказывается, пришли акулы и гребни у них [видны], плавники