Москва29 авгВести.Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Курильские острова, отметив богатство местной природы.
13 августа глава российского государства посетил самый большой остров Курильской гряды – Итуруп.
Впервые приехал сейчас на эти острова южной гряды – Курильские острова. И, вы знаете, я, казалось бы, все видел, но вот… По берегу идешь, из воды выскакивают вот такие тунцы, … значит, палтусы примерно такого же размера. Киты тут же, значит, туда-сюда ходят. А за тунцами, оказывается, пришли акулы и гребни у них [видны], плавникирассказал Путин на встрече с педагогами и студентами в преддверии Дня знаний
По словам президента, природа – лишь одна из особенностей региона. Другую его ипостась составляет история, которая, как подчеркнул Путин, делает Россию великой.