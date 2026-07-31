ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области

Российские войска освободили еще два населенных пункта ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области

Москва31 июл Вести.Российские войска освободили населенные пункты Стенки в Донецкой Народной Республике и Веровка в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, населенный пункт Стенки был освобожден благодаря действиям подразделений группировки российских войск "Юг", Веровка – подразделений "Севера".

Накануне сообщалось, что под контроль армии России в течение суток перешли четыре населенных пункта в Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР.