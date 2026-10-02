Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области

Российская армия освободила Грачевку и Сердобино в Харьковской области Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Грачевку и Сердобино в Харьковской области

Москва2 окт Вести.Российские войска освободили населенные пункты Грачевка и Сердобино в Харьковской области. Об это сообщило Минобороны РФ.

Села были освобождены усилиями бойцов группировки войск "Север".

Вчера (1 октября. – Прим. ред.) установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области говорится в заявлении

В Минобороны заявили также, что все попытки украинских военных вырваться из окружения пресечены.

По данным ведомства, всего с начала окружения группировки украинских военных на северо-востоке Харьковской области ВС РФ освободили 352 кв. км. территории региона и 20 населенных пунктов. В числе взятых под контроль поселений – Петропавловка, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное и Рубленое, а также город Лозовая. Они были освобождены на прошлой неделе.