Москва2 октВести.Российские войска освободили населенные пункты Грачевка и Сердобино в Харьковской области. Об это сообщило Минобороны РФ.
Села были освобождены усилиями бойцов группировки войск "Север".
Вчера (1 октября. – Прим. ред.) установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской областиговорится в заявлении
В Минобороны заявили также, что все попытки украинских военных вырваться из окружения пресечены.
По данным ведомства, всего с начала окружения группировки украинских военных на северо-востоке Харьковской области ВС РФ освободили 352 кв. км. территории региона и 20 населенных пунктов. В числе взятых под контроль поселений – Петропавловка, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное и Рубленое, а также город Лозовая. Они были освобождены на прошлой неделе.