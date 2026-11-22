В МО рассказали о подробностях освобождения Соснового Бора в Харьковской области

В МО рассказали, как проходило освобождение Соснового Бора в Харьковской области В МО рассказали о подробностях освобождения Соснового Бора в Харьковской области

Москва22 ноя Вести.Российские военные при освобождении населенного пункта Сосновый Бор в Харьковской области корректировали артиллерийский огонь, уничтожали транспорт Вооруженных сил Украины с боеприпасами и продовольствием, а после занятия позиций проводили зачистку зданий и подвалов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Об освобождении населенного пункта штурмовыми группами 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в военном ведомстве сообщили ранее в воскресенье. В МО РФ также показали кадры освобождения Соснового Бора.

В ходе активных боевых действий штурмовики корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских националистов, заблаговременно поражая транспорт подвоза, тем самым лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на позиции отметили в Минобороны

После закрепления в населенном пункте российские подразделения приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.

В МО РФ добавили, что "Север" продолжает выполнять задачи в своей зоне ответственности. Основные усилия группировки сосредоточены на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы в Сумской и Харьковской областях Украины и защите приграничных регионов России.