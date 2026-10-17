Москва17 октВести.Российские военные выявляют и уничтожают разрозненные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В материале сказано, что подразделения группировки "Север" завершили уничтожение окруженных украинских военных в северо-восточной части региона.
И выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУговорится в сообщении ведомства
16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также сообщал об уничтожении окруженной группировки ВСУ в 2 тысячи человек на северо-восточной части Харьковской области.
17 октября Минобороны сообщало, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.