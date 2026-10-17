ВС РФ в Харьковской области выявляют и уничтожают разрозненные группы ВСУ

Минобороны: ВС РФ в Харьковской области уничтожают разрозненные группы ВСУ ВС РФ в Харьковской области выявляют и уничтожают разрозненные группы ВСУ

Москва17 окт Вести.Российские военные выявляют и уничтожают разрозненные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В материале сказано, что подразделения группировки "Север" завершили уничтожение окруженных украинских военных в северо-восточной части региона.

И выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ говорится в сообщении ведомства

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также сообщал об уничтожении окруженной группировки ВСУ в 2 тысячи человек на северо-восточной части Харьковской области.

17 октября Минобороны сообщало, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.