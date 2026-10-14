Москва14 окт Вести.Российская группировка войск "Север" ликвидировала пункт временной дислокации разведывательной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Бражники на востоке Харькова, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По его данным, российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации "боевиков разведывательной роты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ".

Есть потери среди сержантского состава говорится в сообщении

Ранее "Северный ветер" сообщил, что потери ВСУ за последние сутки составили более 140 человек в Сумской области и более 90 человек в Харьковской области.