Москва14 октВести.Российская группировка войск "Север" ликвидировала пункт временной дислокации разведывательной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Бражники на востоке Харькова, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
По его данным, российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации "боевиков разведывательной роты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ".
Есть потери среди сержантского составаговорится в сообщении
Ранее "Северный ветер" сообщил, что потери ВСУ за последние сутки составили более 140 человек в Сумской области и более 90 человек в Харьковской области.