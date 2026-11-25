ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ со складом дронов-перехватчиков под Сумами "Северный ветер": авиация РФ поразила склад дронов-перехватчиков ВСУ под Сумами

Москва25 ноя Вести.Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) со складом дронов-перехватчиков в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Согласно публикации, 24 ноября группировка войск "Север" продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Отмечается, что на сумском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Сумском районе.

В результате точного авиаудара уничтожен ПВД 1029 зрабр (зенитная ракетно-артиллерийская батарея. – Прим. ред.) ВСУ вместе со складом дронов-перехватчиков. Также украинские боевики потеряли большое количество связного оборудования говорится в сообщении

Накануне стало известно, что российские военные отразили попытку ВСУ захватить Алексеевку в Сумском районе.

Как ранее сообщал "Северный ветер", необученные украинские боевики из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы несут большие потери в Сумской области.