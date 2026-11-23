Необученные боевики ВСУ несут большие потери в Сумской области "Северный ветер": расчеты БПЛА ВСУ несут большие потери в Сумской области

Москва23 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) из расчетов БПЛА и погранотрядов Госпогранслужбы (ГПСУ) несут большие потери в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Большинство боевиков, как отмечается, были отправлены на фронт необученными.

Большие потери несут расчеты БПЛА ВСУ бригад территориальной обороны и погранотрядов ГПСУ говорится в публикации

Накануне стало известно, что киевский режим перебросил на сумское направление отдельный отряд БПЛА спецназначения "Квантум" Нацгвардии. Уточнялось, что личный состав отряда не имеет боевого опыта, а также в подразделении есть проблемы с укомплектованием.