Москва1 октВести.Военнослужащие Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) несут большие потери на сумском направлении после их прикомандирования к 101-й отдельной бригаде территориальной обороны, заявил источник РИА Новости.
Большие потери несет ПКБР (пограничная комендатура быстрого реагирования – прим. ред.) 5-го пограничного отряда ГПСУ, личный состав которой прикомандировали к 101-й бригаде теробороныприводит РИА Новости слова источника
Командование украинской территориальной обороны направляет пограничников на наиболее сложные участки фронта, в то время как военнослужащие собственной бригады участвуют в боях в меньшей степени.