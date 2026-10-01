Украинские пограничники несут большие потери в Сумской области Пограничники Украины понесли большие потери в Сумской области

Москва1 окт Вести.Военнослужащие Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) несут большие потери на сумском направлении после их прикомандирования к 101-й отдельной бригаде территориальной обороны, заявил источник РИА Новости.

Большие потери несет ПКБР (пограничная комендатура быстрого реагирования – прим. ред.) 5-го пограничного отряда ГПСУ, личный состав которой прикомандировали к 101-й бригаде теробороны приводит РИА Новости слова источника

Командование украинской территориальной обороны направляет пограничников на наиболее сложные участки фронта, в то время как военнослужащие собственной бригады участвуют в боях в меньшей степени​​​.