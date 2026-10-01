Командиры ВСУ на сумском фронте дают трудновыполнимые задачи пограничникам Командование ВСУ посылает пограничников на заведомо трудновыполнимые задачи

Москва1 окт Вести.Командование территориальной обороны ВСУ отправляет на заведомо трудновыполнимые задачи не своих боевиков, а пограничников, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".

Отмечается, что пограничная комендатура быстрого реагирования 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины несет большие потери после того, как пограничников прикомандировали к 101-й отдельной бригаде теробороны (ТРО).

Командование ТРО отправляет по большей части именно пограничников нежели боевиков своей бригады на заведомо трудновыполнимые задачи говорится в сообщении

Сейчас штурмовые подразделения группировки "Север" с тяжелыми боями продвигаются вглубь Сумской области, а ВСУ отсиживаются в обороне и сосредоточили усилия на атаках гражданской инфраструктуры приграничных областей.

Ранее Минобороны РФ информировало об освобождении Толстодубово в Сумской области.