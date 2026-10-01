Москва1 октВести.Командование территориальной обороны ВСУ отправляет на заведомо трудновыполнимые задачи не своих боевиков, а пограничников, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".
Отмечается, что пограничная комендатура быстрого реагирования 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины несет большие потери после того, как пограничников прикомандировали к 101-й отдельной бригаде теробороны (ТРО).
Командование ТРО отправляет по большей части именно пограничников нежели боевиков своей бригады на заведомо трудновыполнимые задачи говорится в сообщении
Сейчас штурмовые подразделения группировки "Север" с тяжелыми боями продвигаются вглубь Сумской области, а ВСУ отсиживаются в обороне и сосредоточили усилия на атаках гражданской инфраструктуры приграничных областей.
Ранее Минобороны РФ информировало об освобождении Толстодубово в Сумской области.