ВС РФ освободили три села в Запорожской, Харьковской и Сумской областях МО: российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Москва30 сен Вести.Российские войска освободили ряд населенных пунктов в зоне проведения спецоперации (СВО). Под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области говорится в сообщении МО

В ведомстве добавили, что силами бойцов "Северной" группировки войск также было освобождено Толстодубово под Сумами. Населенный пункт Егоровка в Запорожской области в свою очередь был взят под контроль группировкой войск "Восток".

Днем ранее, 29 сентября, российские военные освободили село Крейдянка в Харьковской области и село Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).