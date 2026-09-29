Минобороны: освобождены Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

ВС РФ освободили Веселое Поле в ДНР и Крейдянку в Харьковской области Минобороны: освобождены Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

Москва29 сен Вести.Российские военные в ходе боев заняли село Крейдянка в Харьковской области и село Веселое Поле в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области говорится в сообщении

Отмечается, что группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле Донецкой Народной Республики добавляет военное ведомство

Днем ранее Минобороны РФ информировало об установлении контроля над Уланово в Сумской области и освобождении Нововодяного в ДНР.