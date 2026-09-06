В ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов

Женщины меняют мужчин в пограничных отрядах ВСУ, а тех переводят в штурмовики В ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов

Москва6 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять военнослужащих женщин в части регулярной армии, которые занимают оборону в пограничных отрядах вместо мужчин. Тех же переводят в штурмовики, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

По данным источника, подобные случаи были зафиксированы на харьковском направлении специальной военной операции (СВО).

Для комплектования штурмовых групп командование ВСУ привлекает все имеющиеся силы. Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов пого ГПСУ военнослужащих женщин, которые заменили мужчин. Те в свою очередь отправлены в состав штурмовых групп говорится в публикации

Как отмечает источник, за последние сутки потери ВСУ на сумском и харьковском направлениях составили 180 человек. Трое украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили на харьковском направлении крупный командный пункт ВСУ, были подтверждены потери в среди старшего офицерского состава противника.