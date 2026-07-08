Москва8 июлВести.При отступлении трех военнослужащих ВСУ была замечена женщина. Об этом рассказал командир штурмового взвода российской группировки войск "Центр" Дмитрий Макаревич в беседе с РИА Новости.
Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дронаотметил он
По словам собеседника агентства, дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна.
Ранее штурмовики 36-й бригады группировки войск "Восток" рассказали, как использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки в Днепропетровской области.