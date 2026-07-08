Москва8 июл Вести.При отступлении трех военнослужащих ВСУ была замечена женщина. Об этом рассказал командир штурмового взвода российской группировки войск "Центр" Дмитрий Макаревич в беседе с РИА Новости.

Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона отметил он

По словам собеседника агентства, дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна.

Ранее штурмовики 36-й бригады группировки войск "Восток" рассказали, как использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки в Днепропетровской области.