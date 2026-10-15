Москва15 октВести.Военнослужащие 71-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово пропадать в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Как отмечает источник, родственники боевиков потеряли связь с ними еще в августе.
В Сумской области массово пропадают боевики 71 оаэмбр ВСУ. Родственники военнослужащих сообщают об отправке нескольких боевых групп на позиции еще в августе, после чего с ними пропала связьговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило на сумское направление полк сил специальных операций (ССО) для попытки прорыва на территорию, контролируемую российскими войсками.