В Сумской области стали массово пропадать боевики 71-й бригады ВСУ "Северный ветер": боевики 71-й бригады ВСУ массово пропадают в Сумской области

Москва15 окт Вести.Военнослужащие 71-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали массово пропадать в Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Как отмечает источник, родственники боевиков потеряли связь с ними еще в августе.

В Сумской области массово пропадают боевики 71 оаэмбр ВСУ. Родственники военнослужащих сообщают об отправке нескольких боевых групп на позиции еще в августе, после чего с ними пропала связь говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило на сумское направление полк сил специальных операций (ССО) для попытки прорыва на территорию, контролируемую российскими войсками.