ТАСС: до взвода боевиков ВСУ пропали без вести в лесу в Харьковской области

Взвод боевиков ВСУ пропал в Харьковской области ТАСС: до взвода боевиков ВСУ пропали без вести в лесу в Харьковской области

Москва18 ноя Вести.Группа боевиков 72-й бригады вооруженных сил Украины пропала без вести в лесном массиве в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Речь может идти о целом взводе.

За последнюю неделю в лесном массиве южнее Старицы без вести пропало до взвода военнослужащих 72-й бригады сказал собеседник агентства

По его словам, имеется также подтвержденная информация о точном попадании по заглубленному контрольно-наблюдательному пункту танкового батальона бригады ВСУ в районе населенного пункта Кутузовка. Источник уточнил, что в результате удара уничтожены вражеские офицеры и сержанты. При этом раненых отправили в харьковские госпитали, добавил представитель силовых структур.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что киевский режим скрывает судьбы людей, которые попали в тайные пыточные, и вносит их имена в списки пропавших без вести.