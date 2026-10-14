Москва14 окт Вести.В поселке Момотово Харьковской области ликвидировали пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

В поселке Момотово ... боевики 72 омбр ВСУ удерживали российских пленных, где проводили с ними допросы и пытки. По данным украинских ресурсов, одному из российских военных удалось завладеть оружием, ликвидировать пятерых надзирателей и сбежать говорится в публикации

Также рассматриваются и другие версии произошедшего. По одной из них, сбежать могли двое человек. Кроме того, проверяется версия о действиях российской диверсионно-разведывательной группы. Не исключается и вариант, что оружие мог применить принудительно мобилизованный украинский военнослужащий, не желавший отправляться под Волчанск.

Ранее пленный военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк рассказал, что инструкторы, побывавшие на передовой, советовали насильно мобилизованным украинским солдатам при первой возможности сдаваться российским войскам.