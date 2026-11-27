Москва27 нояВести.Штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес потери в безуспешной попытке провести контратаку в районе села Долгенькое в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Уничтожены до шести украинских боевиков.
Противник силами 475-го отдельного штурмового полка провел одну безуспешную контратаку в районе населенного пункта Долгенькое. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позицииотмечает "Северный ветер"
Накануне стало известно, что механизированные бригады ВСУ столкнулись с огромной нехваткой личного состава. На отдельных участках фронта боевики находятся более года без замены.