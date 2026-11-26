"Северный ветер": в механизированных бригадах ВСУ не хватает личного состава

В механизированных бригадах ВСУ катастрофически не хватает личного состава "Северный ветер": в механизированных бригадах ВСУ не хватает личного состава

Москва26 ноя Вести.Механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с огромной нехваткой личного состава, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

На отдельных участках фронта боевики ВСУ находятся на позициях более года без замены.

В механизированных бригадах ВСУ катастрофически не хватает личного состава отмечает "Северный ветер"

Ранее стало известно, что в Харьковской области командование ВСУ не может вывести на пополнение один батальон из-за отсутствия замены. При этом ВСУ несут тяжелые потери.