Москва17 окт Вести.Нехватка военных госпиталей в Черниговской области привела к тому, что боевики Вооруженных сил Украины стали массово умирать, не получив полноценную медицинскую помощь. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

По данным ресурса, учреждения не справляются с потоком раненых украинских солдат.

Медицинского персонала не хватает, в результате чего многие боевики ВСУ умирают прямо в медицинских учреждениях говорится в публикации

В то же время в рядах ВСУ стали чаще фиксировать случаи смерти от небоевых потерь. Так, например, в 50-й отдельной механизированной бригаде на харьковском направлении люди умирают от хронических болезней, в 71-й аэромобильной бригаде не оказывают медпомощи в случае простудных или инфекционных заболеваний.

По мнению некоторых российских экспертов, рост заболеваемости в рядах ВСУ связан в первую очередь с тем, что призывают негодных к службе людей.