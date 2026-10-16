Москва16 окт Вести.В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи небоевых потерь: как минимум пять боевиков армии киевского режима умерли от хронических болезней. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

По данным ресурса, речь идет о 50-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на харьковском направлении.

Ввиду наличия в бригаде огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями, подтверждена смерть как минимум пяти из них в госпиталях от болезней говорится в публикации

Ситуацию усугубляет острая нехватка еды в ВСУ. Ранее один из украинских боевиков по радиосвязи пожаловался сослуживцу, что у него и его команды ухудшается здоровье, от голода у всех болят желудки.