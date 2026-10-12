Москва12 окт Вести.Украинский боец пожаловался своему командиру на боли в желудке из-за постоянного голодания и сообщил, что его группа хочет покинуть позиции.

Такую информацию удалось получить благодаря радиоперехвату, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Питон, передайте командованию: мы физически уже не вытягиваем такие сроки нахождения на позициях, у нас ухудшается здоровье. У всех болят желудки, они сами себя едят сказал украинский военнослужащий

Он добавил, группа ждет пасмурной погоды и будет отступать.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) послало 20 мобилизованных с признаками наркотической зависимости к 39-й отдельной бригаде морской пехоты вместо того, чтобы провести ротацию личного состава.