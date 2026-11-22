Военнослужащий ВСУ жаловался командованию на гниющие раны и блох РИА Новости: военный ВСУ жаловался командованию на гниющие раны и блох

Москва22 ноя Вести.Боец ВСУ, получивший ранение, жаловался командованию на гниющие раны и блох на позиции. Такую информацию удалось получить при помощи радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

По его словам, он получил осколочные ранения в ногу и ягодицу после удара украинского тяжелого дрона "Баба-Яга" по его позиции.

Я уже начинаю гнить, вам все равно, четыре дня прошло. Куда мне обращаться, чтобы помогли? К противнику, что ли? спросил военный

Как сообщил военнослужащий, на позиции отсутствует вода и еда, а говорить ему трудно из-за пересохшего горла. Кроме того, он пожаловался, что уже третью неделю бойцы просят прислать им дихлофос, поскольку страдают от тараканов и блох.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ пожаловался своему командиру на боли в желудке из-за постоянного голодания и сообщил, что его группа хочет покинуть позиции.