Семь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Семь жителей Белгородской области ранены при атаке ВСУ

Москва18 окт Вести.Украинские боевики снова атаковали Белгородскую область, пострадали семь человек. Об этом пишет оперштаб региона в MAX.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения ног при детонации дрона. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также ударом беспилотника был поврежден коммерческий объект.

На автодороге Белгород — Шебекино из-за удара дрона по легковому автомобилю пострадали четверо мужчин. Один мужчина с осколочными ранениями кисти, второй и третий — с осколочными ранениями рук и ног, четвертый — с осколочными ранениями грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

Отмечается, что троих из них доставят в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в Белгородскую областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.

Также двое мужчин пострадали при повторной атаке БПЛА на объект инфраструктуры в Белгороде. Один из них получил осколочные ранения шеи, другой – осколочные ранения плеча, лица, грудной клетки и ног. Их доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Также при ударе украинского дрона по предприятию в городе было повреждено оборудование.

Ранее сообщалось о первой атаке беспилотников ВСУ на Белгород.