Москва18 октВести.Украинские боевики снова атаковали Белгородскую область, пострадали семь человек. Об этом пишет оперштаб региона в MAX.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения ног при детонации дрона. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также ударом беспилотника был поврежден коммерческий объект.
На автодороге Белгород — Шебекино из-за удара дрона по легковому автомобилю пострадали четверо мужчин. Один мужчина с осколочными ранениями кисти, второй и третий — с осколочными ранениями рук и ног, четвертый — с осколочными ранениями грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
Отмечается, что троих из них доставят в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в Белгородскую областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения.
Также двое мужчин пострадали при повторной атаке БПЛА на объект инфраструктуры в Белгороде. Один из них получил осколочные ранения шеи, другой – осколочные ранения плеча, лица, грудной клетки и ног. Их доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Также при ударе украинского дрона по предприятию в городе было повреждено оборудование.
Ранее сообщалось о первой атаке беспилотников ВСУ на Белгород.