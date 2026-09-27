Le Monde сообщила о новом заболевании в рядах ВСУ Le Monde: у военнослужащих ВСУ фиксируют "дронофобию"

Москва27 сен Вести.У военнослужащих ВСУ стали фиксировать нервное заболевание, связанное с боязнью беспилотников, пишет Le Monde со ссылкой на руководителя психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергея Андрейченко.

По его словам, этот страх появляется из-за ощущения полной беспомощности.

Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка пояснил Андрейченко

По данным издания, у нового недуга появилось неофициальное название "дронофобия".

Врач описал это состояние на примере первого подобного пациента, которым стал сержант Александр Душаков. Он рассказал, что страх перед дронами отличается от обычного приступа фронтового страха: он не острый, а изматывающий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ВС РФ поразили два склада беспилотников и боевых частей к ним в Николаеве Одесской области.