Москва17 ноя Вести.Российский военнослужащий с позывным Глаз, действующий на Запорожском направлении, рассказал о случае, когда ему пришлось добираться до места эвакуации с раненым товарищем пешком. По его словам, квадроцикл, на котором он отправился за сослуживцем, загорелся после удара украинского дрона, сообщает RT.

В лесополосе военных атаковал еще один беспилотник. Глаз сбил его из автомата, после чего наложил раненому шину на переломы ноги. До точки эвакуации бойцам пришлось идти пять километров.

Свой путь в зоне специальной военной операции Глаз начинал штурмовиком. Медиком он стал после того, как спас сослуживца. В одном из первых боев товарищ Глаза получил ранения ног в результате взрыва гранаты. Военнослужащий наложил ему жгуты и сделал перевязку, а позже вынес раненого вместе с фельдшером батальона. После этого мотострелку предложили перейти в медицинский взвод. Примерно через год Глаз возглавил группу в медицинской роте 39-й отдельной гвардейской бригады группировки войск "Восток".

В Запорожской области украинские боевики минируют тушки птиц, чаще всего голубей. Об этом сообщил заместитель командира взвода 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным Тень. По его словам, к тушке приклеивают перья, чтобы она выглядела как живая птица, хотя на самом деле является взрывным устройством.