Москва5 нояВести.Жительница Запорожской области получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в пгт Черниговка. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Ночью 5 ноября в результате атаки вражеского БПЛА повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.
В результате происшествия пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. До прибытия дежурного караула из поврежденного домовладения эвакуированы три человека, в том числе один ребенокговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание летней кухни на площади 18 кв. м. В тушении участвовали 5 спасателей и одна единица техники.