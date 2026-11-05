Жительница Запорожской области пострадала в результате атаки дрона ВСУ Жительница Запорожской области ранена в результате атаки украинского БПЛА

Москва5 ноя Вести.Жительница Запорожской области получила ранения в результате атаки украинского беспилотника в пгт Черниговка. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Ночью 5 ноября в результате атаки вражеского БПЛА повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.

В результате происшествия пострадала 63-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение. До прибытия дежурного караула из поврежденного домовладения эвакуированы три человека, в том числе один ребенок говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание летней кухни на площади 18 кв. м. В тушении участвовали 5 спасателей и одна единица техники.