Жительница Белгородской области ранена после атаки вражеского FPV-дрона на авто

Жительница Белгородской области пострадала при атаке дрона ВСУ на авто Жительница Белгородской области ранена после атаки вражеского FPV-дрона на авто

Москва21 сен Вести.Жительница Белгородской области получила ранения при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Враг нанес удар в районе села Чураево.

В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра при атаке FPV-дрона на автомобиль говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали населенные пункты Кошлаково, Шебекино, Вознесеновка, Архангельское, Никольское, Черемошное, Вязовской, Головчино, Аркатово, а также участкое автодороги Нечаевка — Никольское. Повреждены частный дом, социальный объект, объект инфраструктуры, хозпостройка, 2 авто. Также сгорели 2 частных дома и ГАЗель, перебита линия электропередачи.