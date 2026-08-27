Жительница белгородского села Графовка пострадала при атаке дрона ВСУ Жительница Белгородской области получила ранения при атаке дрона ВСУ

Москва27 авг Вести.Жительница села Графовка в Белгородской области получила ранения в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Женщина, находившаяся рядом, получила осколочные ранения бедра и спины. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавшая будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали населенные пункты Шебекино, Новая Таволжанка, Красная Яруга, Гора-Подол, Грузское, Солохи, Бессоновка. Повреждены коммерческий объект, 2 грузовых автомобиля, 5 легковушек, 2 частных дома, склад. Ко всему прочему, сгорела хозяйственная постройка, произошло возгорание на предприятии, также загорелись кровли 10 гаражей.