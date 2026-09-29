В Запорожской области один человек погиб, двое ранены в результате ударов ВСУ

В Запорожской области при ударах ВСУ погибла женщина и пострадали двое мужчин В Запорожской области один человек погиб, двое ранены в результате ударов ВСУ

Москва29 сен Вести.За минувшие сутки Вооруженные силы Украины вновь целенаправленно били по населенным пунктам и гражданским объектам Запорожской области. Есть погибшая и раненые. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибший и раненые написал Евгений Балицкий

Отмечается, что высокая активность украинских дронов наблюдалась над Михайловкой Михайловского муниципального округа, Васильевкой Васильевского муниципального округа, Токмакским и Каменско-Днепровским муниципальными округами, а также над Энергодаром.

В селе Коханое Токмакского муниципального округа при атаке беспилотника женщина 1975 года рождения погибла, мужчина 1987 года рождения ранен. В селе Новополтавка Черниговского муниципального округа дрон повредил два частных домовладения, мужчина 1966 года рождения получил травмы.

Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Мониторинг обстановки продолжается.