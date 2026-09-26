Три человека погибли и трое пострадали при ночных атаках на Запорожскую область

Трое погибших и более 600 сбитых БПЛА: как прошла ночь в Запорожской области Три человека погибли и трое пострадали при ночных атаках на Запорожскую область

Москва26 сен Вести.В ночь на субботу, 26 сентября, над территорией Запорожской области уничтожили более 600 украинских БПЛА. В результате действий противника три человека погибли и столько же пострадали. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Силами ПВО над территорией области уничтожено и подавлено более 600 дронов противника. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв и разрушений… Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. написал губернатор в мессенджере МАХ

Он указал, что враг намеренно бьет по гражданским объектам. Так, под ударом оказались машины мирных жителей на дороге возле Орловки и Бердянского в Приморском округе. Там ранения получил мужчина 1994 года рождения. Еще один человек пострадал при атаке беспилотника на частный жилой дом в селе Новогорьевка Токмакского округа.

В Васильевке после удара киевских боевиков погибла женщина 1990 года рождения, ее 16-летняя дочь получила ранения. Также жертвой ВСУ стали мирная жительница 1964 года рождения в Пологовском округе и мужчина возле села Ивановка. Личность последнего устанавливается.