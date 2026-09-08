За сутки в результате атак ВСУ один житель Запорожской области погиб, 3 ранены

За сутки от атак ВСУ один житель Запорожской области погиб, трое пострадали За сутки в результате атак ВСУ один житель Запорожской области погиб, 3 ранены

Москва8 сен Вести.За прошедшие сутки в результате целенаправленных атак ВСУ на Запорожскую область один мирный житель погиб, еще трое получили ранения. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Отмечается, что высокая активность вражеских БПЛА фиксировалась над Михайловкой, Мелитополем, Васильевкой, Энергодаром, Токмакским и Каменско-Днепровским муниципальными округами.

Вблизи села Нововасильевка … атакам беспилотников подверглись гражданские грузовые автомобили, один человек погиб … В городе Энергодаре при атаке беспилотника по гражданским автомобилям пострадали две женщины — 1963 и 1966 гг.р. Вблизи села Орловка … — поврежден гражданский автомобиль. Пострадал мужчина 1977 г.р. – написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ

В районе села Луначарское в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и легковые автомобили. В селе Новоукраинка повреждена церковь.

Мониторинг оперативной обстановки продолжается.