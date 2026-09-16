400 БПЛА сбито и подавлено за сутки в Запорожской области, есть потери Балицкий: 400 БПЛА атаковали Запорожскую области за сутки

Москва16 сен Вести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в MAX, что в минувшие сутки над территорией региона сбито и подавлено 400 дронов противника.

Цели направлялись на объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки … военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами уничтожено и подавлено около 400 дронов противника сказано в сообщении

Также глава региона рассказал, что из-за массированной атаки ранены трое мирных мужчин – жителей Пологовского, Васильевского и Черниговского муниципальных округов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Вблизи города Приморска Приморского муниципального округа из-за атаки дрона на гражданский автомобиль погиб мужчина.

Оперативные службы работают в усиленном режиме.