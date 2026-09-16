Москва16 сенВести.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в MAX, что в минувшие сутки над территорией региона сбито и подавлено 400 дронов противника.
Цели направлялись на объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки … военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами уничтожено и подавлено около 400 дронов противникасказано в сообщении
Также глава региона рассказал, что из-за массированной атаки ранены трое мирных мужчин – жителей Пологовского, Васильевского и Черниговского муниципальных округов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Вблизи города Приморска Приморского муниципального округа из-за атаки дрона на гражданский автомобиль погиб мужчина.
Оперативные службы работают в усиленном режиме.